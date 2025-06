Trio ameaça funcionária, rouba roupas e dinheiro em Lauro de Freitas (BA) O líder do grupo, descrito como o mais perverso, trancou a funcionária no banheiro Balanço Geral BA|Do R7 04/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h53 ) twitter

Um assalto chocante ocorreu em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (BA). Três criminosos entraram em uma loja, fingindo ser clientes, e rapidamente dominaram a situação. O líder do grupo, descrito como o mais perverso, trancou a funcionária no banheiro enquanto os outros roubavam roupas e dinheiro. O trio fugiu, e até o momento, ninguém foi preso. Mensagens indicam que os suspeitos são do bairro de São Marcos.