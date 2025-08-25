Triplo homicídio de Ilhéus: suspeito confessa envolvimento no crime
O homem, um morador em situação de rua, foi preso por tráfico de drogas e admitiu a participação durante uma audiência de custódia
Um homem foi detido e confessou envolvimento no triplo homicídio que aconteceu na Praia dos Milionários, em Ilhéus (BA). O homem, um morador em situação de rua, foi preso por tráfico de drogas e admitiu o crime durante uma audiência de custódia. A polícia investiga a possível participação de outros envolvidos.