Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Triplo homicídio de Ilhéus: suspeito confessa envolvimento no crime

O homem, um morador em situação de rua, foi preso por tráfico de drogas e admitiu a participação durante uma audiência de custódia

Balanço Geral BA|Do R7

Um homem foi detido e confessou envolvimento no triplo homicídio que aconteceu na Praia dos Milionários, em Ilhéus (BA). O homem, um morador em situação de rua, foi preso por tráfico de drogas e admitiu o crime durante uma audiência de custódia. A polícia investiga a possível participação de outros envolvidos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.