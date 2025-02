Verão e calor impulsionam quem deseja começar uma atividade física De acordo com especialista, iniciar a prática de atividade física requer paciência e, se possível, acompanhamento Balanço Geral BA|Do R7 10/02/2025 - 14h04 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h04 ) twitter

Verão e calor são a combinação que motiva muitas pessoas a saírem do sedentarismo. Atividades físicas melhoram a saúde, reduzem o stress e fazem toda a diferença no dia a dia. Mas, para dar esse passo rumo ao cuidado com a saúde, é preciso segurança.

De acordo com um profissional de educação física, para quem quer começar aos poucos, caminhadas leves perto de casa são uma boa opção. Mas, para aqueles que desejam frequentar uma academia, é recomendado que busquem profissionais no local que possam orientar esse início de forma correta.