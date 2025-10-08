Entenda o perigo dos microplásticos, que contaminam sete em cada dez praias brasileiras Fragmentos podem prejudicar a biodiversidade, a saúde humana e até atividades econômicas; veja análise

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sete em cada dez praias brasileiras estão contaminadas por microplásticos, segundo estudo do Instituto Federal Goiano.

Os microplásticos representam riscos à biodiversidade, à saúde humana e atividades econômicas.

O pesquisador Luiz César Loques alerta sobre a contaminação da água e a ingestão acidental por banhistas.

Como soluções, ele destaca a necessidade de ação governamental e mudança de comportamento na sociedade em relação ao descarte de lixo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo pesquisa, a cada dez praias brasileiras, sete estão contaminadas por microplásticos. O estudo, que é o mais extenso conduzido em todo o sul global, faz parte do projeto MicroMar, liderado pelo Instituto Federal Goiano. Esses fragmentos podem prejudicar a biodiversidade, a saúde humana e até atividades econômicas.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (8), o pesquisador Luiz César Loques diz que “é algo muito perigoso, principalmente relacionado à saúde alimentar, aos produtos que depois serão gerados pelo uso dessa água”. Ele destaca também o risco de ingestão da água de forma não intencional por banhistas.

Pesquisador alerta para riscos relacionados à saúde alimentar e aos produtos gerados pela água contaminada Reprodução/Record News - 08.10.2025

“Esse é um alerta porque o microplástico é feito, na realidade, muitas vezes da nossa má conduta com a preservação das nossas praias em geral”, explica. As possíveis soluções são, segundo o pesquisador, uma ação proativa do Estado brasileiro, que deveria trabalhar ativamente na limpeza do oceano, e a mudança no comportamento dos frequentadores das praias.

“O descarte do lixo, que muitas vezes envolve material plástico, sempre tem que ser regulamentado e, mais importante, a gente poder fazer uma fiscalização ativa disso, não só da sociedade e nós mesmos, como também das empresas”, afirma.

Loques destaca que seria ideal criar uma “cultura de preservação” no país. “A gente tem no Brasil muita oferta de reciclar plástico, e isso às vezes não é percebido, não é tão popularizado como deveria ser”, pontua.

“Então a gente acaba vendo algumas pessoas da sociedade fazendo esse trabalho, mas se houvesse um esforço maior, a gente conseguiria sem dúvida nenhuma ter mais plástico reciclado e menos plástico indevidamente descartado”, completa.

