Mudanças climáticas: 60% da costa do RJ apresenta níveis intermediários ou altos de vulnerabilidade Tempestades mais intensas, ressacas frequentes e avanço do nível do mar são alguns dos impactos citados pelos pesquisadores

Cerca de 60% da costa do Rio de Janeiro apresenta níveis intermediários ou altos de vulnerabilidade para efeitos das mudanças climáticas. A conclusão veio de uma pesquisa conduzida pelo doutorando Igor Henud e o professor Abílio Soares, ambos da UFF (Universidade Federal Fluminense).

Conforme o estudo, os piores cenários estão concentrados no norte do estado e nas baixadas litorâneas. Tempestades mais intensas, ressacas frequentes e o avanço do nível do mar são alguns dos impactos citados pelos pesquisadores. Tais processos deixariam essas áreas suscetíveis aos processos de erosão e inundação.

A remoção da vegetação natural, o turismo de massa e a exploração econômica intensiva são elementos que deixam os efeitos ainda mais arrasadores. Entre as estratégias para mitigar as consequências da crise climática, os estudiosos sugerem a restauração de ecossistemas, o manejo adaptativo do território e a proteção de habitats naturais.

