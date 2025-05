“A luta política e a doçura podem andar juntas”, diz Lula sobre morte de Mujica Em nota, presidente brasileiro ressaltou compromisso de Mujica com democracia, justiça social e igualdade na América Latina Brasília|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h56 ) twitter

Lula concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Pepe Mujica no fim do ano passado; Lucía Topolansky, viúva de Mujica, observa abraço dos dois Ricardo Stuckert/PR - 05.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta terça-feira (13) uma nota de pesar pela morte de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai. Mujica faleceu aos 89 anos em Montevidéu, após enfrentar um câncer no esôfago.

Durante viagem oficial à China, Lula afirmou ter recebido com tristeza a notícia da morte do ex-mandatário uruguaio. Segundo ele, a trajetória de Mujica uniu firmeza política e sensibilidade humana, com dedicação à democracia, à justiça social e à redução das desigualdades.

“Combateu a ditadura, defendeu a democracia e jamais se afastou da luta por uma sociedade mais justa”, escreveu o presidente brasileiro. Para Lula, a atuação de Mujica ultrapassou os limites da política institucional e formou um símbolo de unidade regional.

O comunicado também menciona a influência de Mujica nos movimentos sociais latino-americanos, apontando que seu pensamento continuará inspirando iniciativas voltadas à igualdade.

Lula encerra a nota enviando condolências à companheira de Mujica, Lucía Topolansky, familiares e amigos. O ex-presidente uruguaio completaria 90 anos em 20 de maio.

