Maranhense vence concurso 'Embaixadora por um Dia' e vai para Londres Carla Nazaré Reis vai embarcar para a capital da Inglaterra, onde passará três dias ao lado de deputadas e lideranças políticas Brasília|Do R7, em Brasília 13/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h05 )

Carla é recém-formada em administração pela Universidade Estadual do Maranhão Divulgação/Reino Unido no Brasil

A administradora maranhense Carla Nazaré Reis venceu o concurso “Embaixadora por um Dia”, promovido pela Embaixada do Reino Unido no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a liderança feminina e aproximar jovens brasileiras da diplomacia e da política. Como parte da premiação, Carla vai embarcar para Londres, onde vai passar três dias ao lado de deputadas e lideranças políticas do Brasil e do Reino Unido.

Recém-formada pela Universidade Estadual do Maranhão, Carla também terá a oportunidade de acompanhar os compromissos da Embaixadora Britânica, Stephanie Al-Qaq, em Brasília, vendo de perto o dia a dia e os desafios da diplomacia.

“Estamos comprometidos em promover a liderança feminina e em oferecer oportunidades para que jovens talentosas como Carla ampliem o poder de alcance das suas vozes. A trajetória dela é inspiradora, e acreditamos que essa experiência fortalecerá ainda mais seu potencial transformador”, afirma Al-Qaq.

Durante a faculdade, a maranhense já havia participado de projetos voltados para a inclusão e desenvolvimento comunitário. Ela afirma que deseja inspirar outras pessoas a acreditarem que suas jornadas podem ser “transformadoras”.

“Parafraseando Maria Firmina dos Reis, mulher negra, maranhense e primeira romancista do Brasil, espero que este bom acolhimento sirva de incentivo para outras, mostrando que é possível transformar sonhos em realidade.”

A iniciativa “Embaixadora por um Dia” reforça o compromisso da Embaixada do Reino Unido em promover a igualdade de gênero e capacitar jovens líderes brasileiras, oferecendo-lhes ferramentas e experiências que possam ser replicadas em suas comunidades e carreiras futuras.