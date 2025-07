Agrofloresta no DF colhe até 5 toneladas semanais de limões orgânicos adaptados ao cerrado

Agricultores do Distrito Federal estão inovando ao adaptar o cultivo de limão ao clima do cerrado, utilizando práticas agroflorestais e orgânicas. Em uma fazenda na Ponte Alta do Gama, onde 70% dos 210 hectares de terra permanecem preservados, a produção se destaca por colher até 5 toneladas de limões por semana — principalmente das variedades Tahiti e Galego.



Implantada em 2014, a agrofloresta tornou-se referência em produtividade e sustentabilidade. Além do Gama, a produção se estende a outras regiões do DF, como Brazlândia, Planaltina, Paranoá e Pipiripau. O coordenador da fazenda ressalta o papel de uma biofábrica local, responsável por fabricar defensivos e fertilizantes orgânicos, fundamentais para a qualidade e sustentabilidade da colheita.



