Clima, falta ou excesso de água podem causar estresse em plantas

A bióloga da UnB (Universidade de Brasília), Cristiane Ferreira, explica que fatores como a falta ou excesso de água, temperaturas extremas e poluição estressam as plantas. Isso impacta sua fisiologia e produtividade. Pesquisas no Brasil estão desenvolvendo variedades resilientes para ajudar a enfrentar esses desafios. Ela afirma: "O preparo do solo é vital para prevenir danos do estresse ambiental, com foco na nutrição adequada e condições de solo." As práticas incluem a correção do pH e a cobertura do solo para retenção de umidade. Preparar as plantas desde o início pode ajudar a resistir a condições adversas, embora não elimine todos os riscos.