Minas Gerais se destaca como terceiro maior produtor de peixes do Brasil

Minas Gerais é o terceiro maior estado produtor de peixe de cultivo no Brasil. Em Indianópolis, a piscicultura destaca-se com a produção de aproximadamente 120 toneladas de tilápia mensalmente.



Os peixes passam por um processo que inclui vacinação individual e um período de engorda de cerca de seis meses. Os alevinos, que são filhotes, chegam vacinados e são alimentados com ração formulada para otimizar o crescimento e reduzir o impacto ambiental, até a despesca e comercialização.



