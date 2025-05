Ministério da Agricultura prevê controlar transmissão da gripe aviária em 28 dias

O Ministério da Agricultura do Brasil está atuando para eliminar os focos de gripe aviária no país, fixando um prazo máximo de 28 dias para a erradicação dos casos suspeitos. As equipes estão conduzindo desinfecções em granjas afetadas e monitorando a situação para evitar novos casos.



A confiança e transparência nas informações são destacadas como fundamentais para restabelecer o fluxo comercial entre os países. "Nosso objetivo é ser o mais transparente possível para que, com mais rapidez, possamos restabelecer o comércio", afirmou o ministro. As exportações avícolas sofrem restrições regionais variáveis, com negociações em andamento para minimizá-las.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!