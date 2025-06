Uso de drones agrícolas no campo cresce com avanço na regulamentação no Brasil

No Brasil, o uso de drones agrícolas está transformando a agricultura. Produtores no Distrito Federal, como os de uma propriedade em Sobradinho, com 6 hectares de bananas, enfrentam pragas como a sigatoka amarela. A adoção de drones para aplicar fungicidas tem otimizado tempo e cortado custos. Desde 2021, uma portaria regulamenta o uso, exigindo capacitação dos operadores.



Um dos principais benefícios dos drones é a segurança, pois eles retiram trabalhadores das áreas de pulverização. O empresário Darlan Souza, com sua empresa desde 2018, vê a tecnologia como essencial para produzir mais gastando menos. Valdenir Mariano, produtor de bananas, acredita que as inovações aéreas melhorarão sua colheita.



