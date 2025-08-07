AGU defende no STF legalidade do banco de DNA de condenados Caso chegou ao Supremo por meio de um recurso protocolado pela DPMG, contra o dispositivo inserido na lei Brasília|Da Agência Brasil 07/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA AGU defende a legalidade do Banco Nacional de Perfis Genéticos durante julgamento no STF.

O banco foi criado para condenados por crimes sexuais e contra a vida, visando a segurança pública.

Coleta de DNA é realizada de forma não invasiva, utilizando saliva dos condenados.

Julgamento foi suspenso e nova data para votação dos ministros ainda será marcada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jorge Messias defendeu a legalidade do dispositivo Marcelo Camargo/Agência Brasil

O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu nesta quinta-feira (7) a alteração legislativa que criou o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) de condenados por crimes sexuais e contra a vida.

A defesa do banco de perfil genético foi feita durante o início do julgamento sobre a constitucionalidade do Artigo 9º-A, da Lei de Execuções Penais (LEP).

De acordo com o dispositivo inserido na Lei de Execuções Penais pela Lei nº 12.654/12, o condenado por crime doloso contra a vida, contra a liberdade sexual e crime sexual contra pessoa vulnerável deve ser submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético.

O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso protocolado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, contra o dispositivo inserido na lei.

Ao defender o dispositivo, Messias argumentou que a coleta do DNA de condenados faz parte de uma política nacional de segurança pública, destacando que o procedimento não é invasivo nem gera constrangimentos,uma vez que é feito por meio da coleta de saliva.

“Trata-se de uma importante política nacional de segurança pública, um instrumento absolutamente necessário para a elucidação de crimes”, defendeu.

Durante a sustentação, o advogado-geral também citou números que apontam que o banco nacional de perfis genéticos já apontou 9.600 coincidências genéticas e foi utilizado em 7.100 investigações criminais.

“O Banco Nacional de Perfis Genéticos já reúne mais de 1.200 perfis de familiares cadastrados para ajudar na identificação de pessoas desaparecidas, tendo permitido a identificação de 23 delas”, completou.

Após a sustentação das partes envolvidas no caso, o julgamento foi suspenso. A data para o início da votação dos ministros ainda será marcada.

