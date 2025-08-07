Após obstrução, Câmara aprova MP para pagamento extra a funcionários do INSS
Proposta é voltada para reduzir filas na concessão de aposentadorias, com pagamento extra a processos analisados
Após dois dias impactados pela obstrução, a Câmara dos Deputados retomou votações no plenário e aprovou, nesta quinta-feira (7), a medida provisória que indica pagamentos extras para funcionários do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).
A proposta foi formulada pelo governo para diminuir a fila de espera para pedidos de aposentadoria no instituto e prevê pagamentos adicionais para processos que forem avaliados pelos servidores.
O programa é voltado para pagar valores que vão de R$ 68 a R$ 75 a cada processo que for analisado. O orçamento total alcança os R$ 200 milhões em 2025.
Por ser uma medida provisória, a proposta está em vigor, mas depende da aprovação do Congresso em um prazo de até 120 dias para poder se tornar permanente. O texto, agora, precisa passar por votação do Senado.
