Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Após obstrução, Câmara aprova MP para pagamento extra a funcionários do INSS

Proposta é voltada para reduzir filas na concessão de aposentadorias, com pagamento extra a processos analisados

Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília

RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Câmera dos Deputados aprovou uma medida provisória para pagamentos extras a funcionários do INSS.
  • A proposta visa reduzir a fila de pedidos de aposentadoria no instituto.
  • Funcionários receberão entre R$ 68 e R$ 75 por processo analisado, totalizando um orçamento de R$ 200 milhões em 2025.
  • A medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para se tornar permanente.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pagamento extra a funcionários do INSS quer reduzir fila de pedidos de aposentadoria Henry Milleo/Agência Brasil - Arquivo

Após dois dias impactados pela obstrução, a Câmara dos Deputados retomou votações no plenário e aprovou, nesta quinta-feira (7), a medida provisória que indica pagamentos extras para funcionários do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

A proposta foi formulada pelo governo para diminuir a fila de espera para pedidos de aposentadoria no instituto e prevê pagamentos adicionais para processos que forem avaliados pelos servidores.

O programa é voltado para pagar valores que vão de R$ 68 a R$ 75 a cada processo que for analisado. O orçamento total alcança os R$ 200 milhões em 2025.

Por ser uma medida provisória, a proposta está em vigor, mas depende da aprovação do Congresso em um prazo de até 120 dias para poder se tornar permanente. O texto, agora, precisa passar por votação do Senado.

Leia também

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.