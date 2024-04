Mais 12 pessoas foram presas durante os 50 dias de buscas pelos fugitivos da prisão de Mossoró

Alto contraste

A+

A-

Ao menos 600 agentes atuaram nas buscas Ao menos 600 agentes atuaram nas buscas

As forças de segurança prenderam outras 12 pessoas durante as buscas pela dupla de fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN). Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, foram caputados nesta quinta-feira (4), em Marabá, no Pará. Com eles, foram presos outros quatro suspeitos.

A captura dos fugitivos foi feita 50 dias após eles escaparem do presídio. A fuga foi a primeira desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal no Brasil, em 2006. Eles foram presos durante uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As buscas pelos detentos envolveram pelo menos 600 agentes. Desde que escaparam da penitenciária, Rogério e Deibson tinham sido vistos em diversas ocasiões. A primeira ocorreu dois dias após a fuga, quando eles teriam feito uma família de refém, na zona rural de Mossoró. Neste dia, a polícia encontrou em uma área de mata pegadas, calçados, roupas, lençóis, uma corda e uma camiseta do uniforme da penitenciária.

Em 22 de fevereiro, as primeiras três pessoas foram presas em flagrante por supostamente terem facilitado a fuga dos fugitivos, em um trecho entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Foram apreendidos armas, drogas, munições e um carro suspeito de ter sido usado para fornecer armas aos criminosos durante a fuga. Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, Quixeré (CE) e Aquiraz (CE).

Quatro dias depois, um homem identificado como Ronaildo da Silva Fernandes foi preso por suspeita de ajudar os fugitivos. Ele é dono de um sítio em Baraúna, município na zona rural do RN, que fica na divisa com o Ceará, e teria recebido R$ 5 mil para abrigar Deibson e Rogerio por oito dias.

Em 23 de fevereiro, o irmão de um dos fugitivos foi preso pela força-tarefa. O homem é condenado por roubo e participação em organização criminosa e estava com mandado de prisão em aberto. Os policiais chegaram até ele durante as investigações sobre a fuga da penitenciária, uma vez que várias forças de segurança estiveram envolvidas nas buscas, com trocas de informações.

Em 8 de março, a Polícia Federal prendeu uma pessoa por suspeita de auxiliar os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró.