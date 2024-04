Ao vivo: assista à grande final do Candangão 2024 entre Capital e Ceilândia

Alto contraste

Capital e Ceilândia disputam neste sábado (6) a final do Candangão BRB 2024. No duelo de ida da decisão, as equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer, levanta o troféu de campeão. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis. O vencedor deste ano vai receber um prêmio de R$ 1 milhão, enquanto o vice-campeão vai ganhar R$ 300 mil. Assista ao vivo no vídeo acima.