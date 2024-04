Ao vivo: Lewandowski fala sobre operação da Polícia Federal sobre caso Marielle Franco

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, concede, neste domingo (24), às 14h, entrevista coletiva referente à operação da Polícia Federal em investigação dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Agentes da Polícia Federal cumpriram, na manhã deste domingo, 12 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão em diversos endereços do Rio de Janeiro. Entre os presos estão o deputado federal Chiquinho Brazão, do partido União Brasil, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

De acordo com a investigação, os presos são os autores intelectuais dos homicídios da vereadora e do motorista.

A motivação do crime foi um embate entre Marielle Franco e Chiquinho Brazão em torno de um projeto de lei, de autoria de Brazão, que regularizava terrenos dominados pela milícia. Marielle era contra o projeto e considerada o principal ponto de resistência dentro da Câmara de Vereadores.