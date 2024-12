Após se afastar por pneumonia, governador de SE vai à final da Libertadores e é criticado Fábio Mitidieri (PSD) alega ter custeado a viagem com recursos próprios Brasília|Do R7, em Brasília, com informações do Estadão Conteúdo 01/12/2024 - 18h06 (Atualizado em 01/12/2024 - 18h23 ) twitter

À esquerda, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) durante a final da Libertadores, na Argentina Reprodução/Redes sociais - 1/12/2024

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi criticado nas redes sociais depois de ser visto, no sábado (30), assistindo à final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, na Argentina. Isso porque, poucos dias antes, ele anunciou que se licenciaria do cargo para cuidar da saúde após enfrentar uma pneumonia.

Em nota, o governo de Sergipe disse que Mitidieri encontra-se licenciado desde 26 de novembro, em agenda pessoal, em família, na Argentina, e que o afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa do Estado.

“O Estado certifica que a viagem foi custeada com recursos próprios, sem qualquer utilização de verbas públicas. Em respeito à população e ao compromisso com a transparência que norteia a gestão, o Estado informa que a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal, assegurando a máxima ética no uso do dinheiro público”, informou a nota.

O governo informou ainda que Mitidieri cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades depois uma semana de tratamento pela doença. Em 15 de novembro, ele foi internado, quando recebeu o diagnóstico, permanecendo em tratamento hospitalar até o dia 17. Após a alta, passou a cumprir a agenda administrativa a distânica, em casa.

No dia 26, o governador comunicou pelas redes sociais que se afastaria por alguns dias para se recuperar de uma pneumonia. Nas redes sociais, nesta manhã, o governador reafirmou estar “afastado oficialmente, seguindo o que a lei determina”, em viagem com a família, “paga com recursos próprios”.

“Lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente. Agradeço a confiança e reforço que qualquer dúvida ou preocupação será prontamente respondida, no meu retorno”, continuou.

À Agência Estado, ele enviou um documento, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa no último dia 25, no qual comunica sua ausência do país para tratar de “assuntos particulares” e informa viagem para a Argentina entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro.

Uma imagem dele assistindo ao jogo ao lado da esposa começou a circular no X/antigo Twitter ontem a noite, após a vitória inédita do Botafogo, time do qual Mitidieri é torcedor. Internautas acusaram o chefe do Executivo estadual de utilizar o “atestado” como justificativa para viajar à capital argentina.

Mitidieri não publicou nas redes sociais fotos no Monumental, estádio do River Plate em Buenos Aires, onde a final do campeonato aconteceu. Ele compartilhou uma imagem com integrantes do time, com uma legenda comemorando o título: “Depois de 89 minutos jogando a final da Libertadores com um a menos, conquistamos o tão sonhado título continental, a Libertadores da América”.

Já a primeira-dama, Érica Mitidieri, que ocupa o cargo de secretária estadual de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado do marido vestindo a camisa do time.