Associação baiana doa cinco leitos de UTI a Canoas, no Rio Grande do Sul Doação inclui todos os equipamentos necessários para montar as unidades no município e inclui transporte dos materiais até o estado

Temporais e inundações atingem o RS (MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO — 5.5.2024)

Uma associação privada da Bahia anunciou nesta terça-feira (7) a doação de cinco leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) completos a Canoas, município do Rio Grande do Sul afetados pelas inundações e temporais que atingem o estado. A ASM (Associação Saúde em Movimento) vai se responsabilizar ainda pelo transporte dos equipamentos até a cidade.

“Aproveitamos a oportunidade para lamentar por todas as perdas sofridas e nos deixar à disposição para colaborar em outras frentes que julgarem necessárias nesse momento tão difícil enfrentado por todo o Estado do Rio Grande do Sul”, diz a instituição em ofício à Prefeitura de Canoas.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta terça-feira (7) que o número de mortes no estado subiu para 90. Além disso, 155.741 pessoas estão desalojadas e mais de 1 milhão sofreram com os temporais. Outros 4 óbitos ainda estão sendo investigados. Dos 497 municípios do RS, 388 foram atingidos pelas enchentes.

