Avião de Lula arremete durante tentativa de pouso no interior de São Paulo Procedimento aconteceu sem intercorrências, segundo o Planalto, e na sequência avião pousou normalmente Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 18/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h04 )

Presidente cumpre agenda em São Paulo nesta terça-feira Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 18.3.2025

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou arremeter antes de pousar em Sorocaba, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (18). A medida foi realizada com sucesso e sem intercorrências. Na sequência, o avião pousou normalmente. O chefe do Executivo cumpre agenda no município paulista, com visita à sede de uma fabricante de automóveis.

“Durante a aproximação final da aeronave para o aeroporto de Sorocaba, foi identificado vento muito forte de cauda, acima dos limites previstos. Diante disso, a tripulação optou por arremeter e realizar aproximação com outra cabeceira. Aproximação realizada com sucesso e sem intercorrências”, disse o Palácio do Planalto em nota.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O avião presidencial apresentou problemas recentemente. No início do ano passado, a aeronave de Lula teve a decolagem interrompida no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Imagens mostraram o avião começando o processo de aceleração na pista e, em seguida, recebendo uma ordem de interrupção.

Em outubro de 2024, o avião do presidente apresentou problemas técnicos em um voo do México ao Brasil e precisou voar quase cinco horas em círculos para queimar combustível e voltar ao aeroporto da Cidade do México, de onde havia decolado.

“Fiquei quatro horas e meia dentro de um avião, que a gente não sabia se o avião ia cair ou não. O motor estava estragado, e ficamos quatro horas e meia dentro do avião, rezando e pedindo a Deus que nos trouxesse com vida”, desabafou o presidente, emocionado, durante agenda em Fortaleza, no final do ano passado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5