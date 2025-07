15ª edição do Hair Brasília and Beauty começa neste domingo com mais de 900 marcas

A 15ª edição do Hair Brasília and Beauty começa neste domingo (20) no Estádio Mané Garrincha. O evento reúne mais de 900 marcas e expositores da área da beleza. Além de workshops e palestras, o evento busca movimentar a economia local, contribuindo significativamente para o mercado de cosméticos de Brasília, que fatura em torno de R$ 7,8 bilhões por ano.



Valteni Souza, diretor da feira, destacou a importância do evento para os mais de 70 mil profissionais da beleza no Distrito Federal. O público poderá participar do evento das 12h às 21h, nos dias de realização: domingo, segunda e terça-feira.



