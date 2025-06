Açúcar e conhaque: Receita do DF apreende R$ 1,2 milhão em mercadorias irregulares

A Receita do DF realizou uma operação para combater a sonegação fiscal nas estradas do Distrito Federal. Produtos avaliados em mais de R$ 1,2 milhão foram apreendidos, incluindo 24 mil quilos de açúcar e mais de três mil garrafas de conhaque, todos com notas fiscais irregulares.



Além disso, uma carreta bi-trem transportando 65 toneladas de soja e outra transportando 38 mil quilos de feijão também apresentaram documentação fiscal irregular. Em Planaltina, um caminhão com material de construção foi apreendido, somando um valor total de R$ 250 mil em impostos e multas.



