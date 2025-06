Câmara Legislativa investiga postos que não reduziram preço da gasolina no DF

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Legislativa investiga postos de combustível do Distrito Federal que não repassaram a recente redução nos preços. Um posto foi flagrado com gasolina a R$ 6,54. A comissão destaca a importância da vigilância dos consumidores e encoraja denúncias contra possíveis cartéis entre os estabelecimentos.



