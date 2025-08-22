Carro fica destruído após ser atingido por árvore no Entorno do DF

Uma árvore caiu sobre um carro na entrada de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal na manhã desta sexta-feira (22). O veículo estava passando pela via no momento do incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Apenas o carro ficou destruído e não houve feridos graves.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!