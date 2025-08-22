Logo R7.com
Carro fica destruído após ser atingido por árvore no Entorno do DF

Incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), em Santo Antônio do Descoberto

Balanço Geral DF|Do R7

Uma árvore caiu sobre um carro na entrada de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal na manhã desta sexta-feira (22). O veículo estava passando pela via no momento do incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Apenas o carro ficou destruído e não houve feridos graves.

