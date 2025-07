Casas ficam infestadas de moscas após desabamento de lixão em Padre Bernardo (GO)

Moradores do bairro Vendinha, em Monte Alto, distrito de Padre Bernardo (GO), estão enfrentando uma infestação de moscas após o desabamento do aterro sanitário em 18 de junho. O acidente espalhou lixo e chorume em uma área de preservação ambiental, agravando o problema de saúde pública.



Para combater a situação, autoridades locais estão utilizando drones para pulverização de inseticida e equipes da vigilância ambiental estão monitorando a área. As moscas são vetores de doenças como gastroenterite, febre tifóide e outras, aumentando a preocupação dos moradores.



