Celina Leão fala sobre programação da festa dos 65 anos de Brasília

Brasília comemora 65 anos na próxima segunda-feira (21) com uma programação diversificada anunciada pela governadora em exercício, Celina Leão. As festividades incluem shows nacionais durante o fim de semana e na segunda-feira, além de uma missa às 10h e um clamor na Esplanada dos Ministérios. O investimento total no evento pode chegar a R$ 15 milhões. As principais celebrações acontecerão no Plano Piloto, com transporte gratuito disponível nos três dias de festividades.



