Com entrada gratuita, maior festival de hambúrguer acontece em Brasília

O Burguerland Festival, maior festival de hambúrgueres do Brasil, está acontecendo no centro de Brasília até 4 de maio, com entrada gratuita. O festival oferece mais de 20 estandes com variedades de hambúrgueres, sobremesas e outras opções gastronômicas.



De acordo com o organizador do evento, há uma grande variedade de opções, incluindo áreas para crianças e música ao vivo. O evento também conta com estação de torresmos, batata, além de chopp gelado artesanal e opções de sobremesas como milk shake.



