Conheça a rotina de Hulk, considerado o cavalo mais famoso do Distrito Federal

Considerado o cavalo mais famoso do Distrito Federal, Hulk vive na hípica, localizada no Setor Policial Sul. Conhecido por sua imponência e temperamento dócil, o animal é referência em atividades de equoterapia e rotina de treinamento.



Durante uma visita especial, o apresentador Manoel de Oliveira experimentou a sensação de montar em Hulk, com orientação do instrutor. A dupla percorreu as três principais andaduras: passo, trote e galope, em um treino que destacou a habilidade e o preparo do cavalo.



Após a atividade, o grupo conheceu a baia onde o animal é cuidadosamente tratado. O responsável pelos cuidados diários explicou a rotina do animal, que inclui alimentação balanceada à base de ração e feno, além de banhos frequentes.



Mais do que uma figura conhecida, Hulk desempenha um papel essencial em terapias com pessoas com deficiência e é tratado com o cuidado de um verdadeiro atleta.



