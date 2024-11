Dia do Sushi: conheça o prato japonês que mais se adaptou ao paladar dos brasileiros

Quando se fala em culinária japonesa, o primeiro prato que surge à mente é o sushi. A iguaria caiu no gosto dos brasileiros e hoje desponta como uma das principais opções de jantar em restaurante.



Neste 1º de novembro, o mundo comemora o Dia Internacional do Sushi. Pensando nisso, a reportagem do Balanço Geral DF foi a um restaurante de culinária japonesa para contar a história do prato e, claro, degustá-lo, sempre manuseando os tradicionais hashis – os palitinhos utilizados para pinçar a comida.