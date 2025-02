Filha e genro são presos por furtar e agredir idosa de 75 anos

Uma idosa de 75 anos denunciou a própria filha e o genro por agressão e furto em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O casal, detido pela Polícia Civil, vivia na mesma propriedade, situada no Setor Mandu, uma área de chácaras. A vítima contou que objetos domésticos desapareciam misteriosamente e que, após uma discussão, foi ameaçada e agredida fisicamente. Os itens eram trocados por drogas, conforme confessado pela filha à mulher. A idosa percorreu dois quilômetros até a delegacia para relatar sua situação e pedir ajuda. A comunidade local ficou espantada com a covardia do crime. Os suspeitos responderão por furto qualificado, injúria, ameaça e vias de fato, com penas que podem ultrapassar dez anos.