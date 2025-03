Forças de segurança registram poucas ocorrências nos primeiros dias de Carnaval no DF

Nos primeiros dias de Carnaval no Distrito Federal, as forças de segurança registraram poucas ocorrências, o que representa um saldo positivo até o momento. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, 65 blocos estão em atividade. Durante o fim de semana, a Polícia Militar realizou operações que resultaram na apreensão de 320 armas brancas, como facas e tesouras. A capitã Valadares destacou a importância do reforço no policiamento, com linhas de revista nas rodoviárias e entradas dos blocos, para garantir a segurança dos foliões. A população é orientada a informar situações suspeitas aos agentes presentes para coibir crimes.



