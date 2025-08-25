Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem é preso após tentar matar a ex-companheira em Valparaíso de Goiás

Atual companheiro da vítima também foi atacado; suspeito não resistiu à prisão e revelou onde estava a arma usada no crime

Balanço Geral DF|Do R7

Um homem foi preso em Brasília, suspeito de tentar matar a ex-mulher e o atual companheiro dela em Valparaíso de Goiás. Após o crime, ele fugiu para o Distrito Federal.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar, que localizou o suspeito após receber informações sobre suas características e veículo. O suspeito não resistiu à prisão e revelou onde estava a arma usada no crime.

As vítimas foram atendidas em unidades de saúde locais. O coronel Michelo Bueno falou sobre a operação conjunta para conseguir deter o suspeito rapidamente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Distrito Federal
  • Goiás
  • Homicídio
  • Perseguição policial
  • PlayPlus
  • PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.