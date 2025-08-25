Homem é preso após tentar matar a ex-companheira em Valparaíso de Goiás

Um homem foi preso em Brasília, suspeito de tentar matar a ex-mulher e o atual companheiro dela em Valparaíso de Goiás. Após o crime, ele fugiu para o Distrito Federal.



A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar, que localizou o suspeito após receber informações sobre suas características e veículo. O suspeito não resistiu à prisão e revelou onde estava a arma usada no crime.



As vítimas foram atendidas em unidades de saúde locais. O coronel Michelo Bueno falou sobre a operação conjunta para conseguir deter o suspeito rapidamente.



