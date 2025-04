Inquérito investiga pai que deixou filhos sozinhos em carro para ir ao bar no DF

Um homem foi detido no Distrito Federal após deixar dois filhos pequenos sozinhos dentro de um carro em um estacionamento em frente a um bar. O pai das crianças, que usa tornozeleira eletrônica devido à um caso de violência doméstica, foi encontrado por policiais no interior do estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas, mas alegou que havia deixado os filhos rapidamente para comprar bebidas.



No entanto, a Polícia Militar passou cerca de 20 minutos com a crianças até encontrar o responsável. Elas estavam calmas e sem sinais de sofrimento, por isso, em vez de uma prisão em flagrante, foi instaurado um inquérito policial. Segundo a lei, o responsável por abandono de crianças pode enfrentar penas que variam de seis meses a três anos de detenção, chegando até 12 anos caso resulte em morte. Crimes contra crianças também podem levar à perda da guarda, alerta a conselheira tutelar Lucineide Gomes.



