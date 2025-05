Operário morre após ser atingido por estrutura de metal em obra da Estrutural (DF)

Um operário de 44 anos morreu após ser atingido por uma estrutura metálica durante uma obra na Estrutural, no Distrito Federal. O acidente ocorreu pela manhã e o trabalhador foi encontrado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros, que tentou reanimação.



A estrutura metálica causou ferimentos graves e resultou em óbito no local. A área foi isolada para investigações da Polícia Civil e uma avaliação da Defesa Civil sobre riscos adicionais. A altura da obra será um dos pontos analisados pelas autoridades.



