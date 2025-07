Polícia Civil procura homem condenado por estupro de vulnerável no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal está em busca de Nilson Marinho da Silva, condenado a mais de 13 anos de prisão por estuprar uma adolescente com menos de 14 anos entre 2010 e 2011. Condenação foi concluída recentemente e ele é considerado foragido.



A população é incentivada a ajudar, repassando informações pelo telefone 197, também disponível via WhatsApp, ou pelo site da PCDF. Polícia alerta que ele pode ter mudado a aparência para evitar ser reconhecido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!