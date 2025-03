Presidente do Detran Goiás fala sobre importância do evento 'Bora de Bike'

Centenas de famílias participaram do evento Bora de Bike em Planaltina de Goiás. O objetivo foi fortalecer o uso da bicicleta e conscientizar motoristas sobre a importância do respeito aos ciclistas. O presidente do Detran Goiás, delegado Waldir, destacou a parceria com a RECORD . Ele também mencionou investimentos em sinalização nas cidades do Entorno para melhorar a segurança viária.



