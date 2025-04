Saindo do Sufoco: mãe de três filhos recebe ajuda crucial para superar dificuldades financeiras

Isabela, uma mãe solteira de Sobradinho 2 (DF), enfrenta dificuldades financeiras para sustentar seus três filhos, já que o pai das crianças está desempregado. Em uma visita do programa "Saindo do Sufoco", foi constatado que a família vivia com escassez de alimentos. Amigos, incluindo Glauber e o deputado Julio, uniram-se para pagar as contas atrasadas de Isabela e abastecer a geladeira com mantimentos essenciais. "Agora posso dormir em paz", comentou Isabela, aliviada pelo apoio recebido.



