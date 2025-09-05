Bell Marques, Jorge Aragão, Ferrugem: veja onde curtir o fim de semana no DF
Agenda do R7 reúne atividades culturais e de lazer, em espaços abertos e fechados, voltadas a públicos diversos
O primeiro fim de semana de setembro chegou com muitos eventos na capital federal. A agenda cultural do R7 reúne os shows de Bell Marques, Jorge Aragão e Durval Lelys, além da festa do morango e de espetáculos. As atividades começam nesta sexta-feira (5).
🎤 Jorge Aragão, Xande de Pilares e Ferrugem
O fim de semana começa ao som de três gigantes do samba e pagode. Nesta sexta-feira (5), Jorge Aragão, Xande de Pilares e Ferrugem sobem ao palco para uma noite repleta de sucessos, que embalam diferentes gerações.
- Onde: Setor de Clubes Sul
- Quando: Sexta-feira (5)
- Horário: 18h
- Valor: a partir de R$ 88
🎶 Bell Marques, Timbalada e Rafa & Pipo Marques
A energia contagiante da Bahia toma conta do Setor de Clubes Sul. O axé de Bell Marques, Timbalada e Rafa & Pipo Marques anima o feriado de 7 de setembro. Para participar do evento, o público precisa usar o abadá.
- Onde: Setor de Clubes Sul
- Quando: domingo (7)
- Horário: 18h
- Valor: a partir de R$ 118
🍓 Festa do Morango
A tradicional Festa do Morango retorna à capital federal com uma programação completa para a família. Entre as atrações, estão Rio Negro e Solimões, Murilo Huff, Léo Magalhães, Calcinha Preta e Natanzinho Lima.
- Onde: Sede da ARCAG – Núcleo Rural Alexandre de Gusmão INCRA 6 – Brazlândia
- Quando: 5 a 14 de setembro
- Horário: 16h
- Valor: gratuito, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível
🎉 Festival Vibrar
A terceira edição do Festival Vibrar ocorre de 4 a 7 de setembro no Parque da Cidade de Brasília, com entrada gratuita. O evento terá apresentação de artistas nacionais e locais como Silva, Rael, Os Garotin, e BNegron Bota o Som.
- Onde: Parque da Cidade
- Quando: 4 a 7 de setembro
- Horário: conferir programação
- Valor: gratuito, mediante retirada de ingresso
🏍️ Campeonato Brasiliense de Motocross
A 1º etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2025 ocorre até domingo no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. A competição vai reunir pilotos de diferentes estados do país em 13 categorias. A entrada é gratuita.
- Onde: Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha
- Quando: 4 a 7 de setembro
- Horário: 10h
- Valor: gratuito, mediante a retirada de ingresso pelo Sympla
Feira de adoção de cães e gatos
Neste sábado (6) acontece a feira de adoção de cães e gatos da Clínica Pompeu, no Lago Norte. Haverá animais de todas as idades e raças. A entrada é gratuita.
- Onde: Clínica Pompeu - CA 10 Loja 12 Lago Norte
- Quando: sábado (6)
- Horário: 9h às 13h
O amor é uma aposta
A Cia de Comédia G7 apresenta, de 6 de setembro a 12 de outubro, a 2ª temporada do espetáculo O amor é uma Aposta. O grupo reúne esquetes, que abordam, de maneira leve, porém crítica, a crescente onda de joguinhos de apostas no Brasil. A classificação é de 14 anos.
- Onde: Teatro La Salle- 906 Sul
- Quando: sábados e domingos de 6 de setembro a 12 de outubro
- Horário: 19h
- Valor: a partir de R$ 30
Tormentas da Paixão
A Cia de Comédia apresenta o espetáculo Tormentas da Paixão, no Teatro Unip. A peça conta a história de uma mulher rica que tem o sonho de se casar com um galã. A classificação é de 14 anos.
- Onde: Teatro Unip
- Quando: sábado (6) e domingo (7)
- Horário: sábado às 17h30 e 20h e domingo às 17h e 19h30
- Valor: a partir de R$ 70
Curumim
O Parque da Cidade recebe, neste fim de semana, o espetáculo Curumim, voltado ao público infantil. A peça conta com música instrumental acústica executada ao vivo pelas personagens.
- Onde: Estacionamento 8 do Parque da Cidade
- Quando: sábado (6) e domingo (7)
- Horário: Sábado às 10h e 11h; Domingo às 14h30
- Valor: a partir de R$ 10
📸 Olhar Negro, Negro Olhar
A Caixa Cultural exibe a mostra Olhar Negro, Negro Olhar – Antologia da Fotografia Negra da Bahia, em cartaz até 2 de novembro.
- Onde: Caixa Cultural Brasília
- Quando: até 2 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
- Valor: gratuito
⚡ Energia, Sou Watt
O Sesi Lab apresenta uma mostra interativa sobre transição energética e mudanças climáticas.
- Onde: Sesi Lab
- Quando: até 7 de setembro
- Horário: terça a sexta, das 9h às 18h | fins de semana e feriados, das 10h às 19h
- Valor: R$ 20 (inteira)
🗿 Escultórias – Poesias da Matéria
A Caixa Cultural Brasília apresenta a exposição do artista Leandro Gabriel, com 16 esculturas em ferro reaproveitado.
- Onde: Caixa Cultural Brasília
- Quando: até 30 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
- Valor: gratuito
