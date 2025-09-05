Bell Marques, Jorge Aragão, Ferrugem: veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda do R7 reúne atividades culturais e de lazer, em espaços abertos e fechados, voltadas a públicos diversos Brasília|Do R7, em Brasília 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O primeiro fim de semana de setembro chegou com muitos eventos na capital federal. A agenda cultural do R7 reúne os shows de Bell Marques, Jorge Aragão e Durval Lelys, além da festa do morango e de espetáculos. As atividades começam nesta sexta-feira (5).

Veja os shows deste fim de semana Divulgação/ BSB Fotografias

🎤 Jorge Aragão, Xande de Pilares e Ferrugem

O fim de semana começa ao som de três gigantes do samba e pagode. Nesta sexta-feira (5), Jorge Aragão, Xande de Pilares e Ferrugem sobem ao palco para uma noite repleta de sucessos, que embalam diferentes gerações.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : Sexta-feira (5)

: Sexta-feira (5) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 88

🎶 Bell Marques, Timbalada e Rafa & Pipo Marques

A energia contagiante da Bahia toma conta do Setor de Clubes Sul. O axé de Bell Marques, Timbalada e Rafa & Pipo Marques anima o feriado de 7 de setembro. Para participar do evento, o público precisa usar o abadá.

‌



Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : domingo (7)

: domingo (7) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 118

Serão dois fim de semana de evento Divulgação/ Emater-DF

🍓 Festa do Morango

A tradicional Festa do Morango retorna à capital federal com uma programação completa para a família. Entre as atrações, estão Rio Negro e Solimões, Murilo Huff, Léo Magalhães, Calcinha Preta e Natanzinho Lima.

Onde : Sede da ARCAG – Núcleo Rural Alexandre de Gusmão INCRA 6 – Brazlândia

: Sede da ARCAG – Núcleo Rural Alexandre de Gusmão INCRA 6 – Brazlândia Quando : 5 a 14 de setembro

: 5 a 14 de setembro Horário : 16h

: 16h Valor: gratuito, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível

🎉 Festival Vibrar

A terceira edição do Festival Vibrar ocorre de 4 a 7 de setembro no Parque da Cidade de Brasília, com entrada gratuita. O evento terá apresentação de artistas nacionais e locais como Silva, Rael, Os Garotin, e BNegron Bota o Som.

‌



Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : 4 a 7 de setembro

: 4 a 7 de setembro Horário : conferir programação

: conferir programação Valor: gratuito, mediante retirada de ingresso

🏍️ Campeonato Brasiliense de Motocross

A 1º etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2025 ocorre até domingo no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. A competição vai reunir pilotos de diferentes estados do país em 13 categorias. A entrada é gratuita.

‌



Onde : Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha

: Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha Quando : 4 a 7 de setembro

: 4 a 7 de setembro Horário : 10h

: 10h Valor: gratuito, mediante a retirada de ingresso pelo Sympla

Feira de adoção de cães e gatos

Neste sábado (6) acontece a feira de adoção de cães e gatos da Clínica Pompeu, no Lago Norte. Haverá animais de todas as idades e raças. A entrada é gratuita.

Onde : Clínica Pompeu - CA 10 Loja 12 Lago Norte

: Clínica Pompeu - CA 10 Loja 12 Lago Norte Quando : sábado (6)

: sábado (6) Horário: 9h às 13h

Veja os espetáculos deste fim de semana Reprodução/Instagram @g7comedia e @comediamm

O amor é uma aposta

A Cia de Comédia G7 apresenta, de 6 de setembro a 12 de outubro, a 2ª temporada do espetáculo O amor é uma Aposta. O grupo reúne esquetes, que abordam, de maneira leve, porém crítica, a crescente onda de joguinhos de apostas no Brasil. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro La Salle- 906 Sul

: Teatro La Salle- 906 Sul Quando : sábados e domingos de 6 de setembro a 12 de outubro

: sábados e domingos de 6 de setembro a 12 de outubro Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 30

Tormentas da Paixão

A Cia de Comédia apresenta o espetáculo Tormentas da Paixão, no Teatro Unip. A peça conta a história de uma mulher rica que tem o sonho de se casar com um galã. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro Unip

: Teatro Unip Quando : sábado (6) e domingo (7)

: sábado (6) e domingo (7) Horário : sábado às 17h30 e 20h e domingo às 17h e 19h30

: sábado às 17h30 e 20h e domingo às 17h e 19h30 Valor: a partir de R$ 70

Curumim

O Parque da Cidade recebe, neste fim de semana, o espetáculo Curumim, voltado ao público infantil. A peça conta com música instrumental acústica executada ao vivo pelas personagens.

Onde : Estacionamento 8 do Parque da Cidade

: Estacionamento 8 do Parque da Cidade Quando : sábado (6) e domingo (7)

: sábado (6) e domingo (7) Horário : Sábado às 10h e 11h; Domingo às 14h30

: Sábado às 10h e 11h; Domingo às 14h30 Valor: a partir de R$ 10

Exposições estão em cartaz em agosto Divulgação/ Caixa Cultural Brasília/ Sesi Lab

📸 Olhar Negro, Negro Olhar

A Caixa Cultural exibe a mostra Olhar Negro, Negro Olhar – Antologia da Fotografia Negra da Bahia, em cartaz até 2 de novembro.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : até 2 de novembro

: até 2 de novembro Horário : terça a domingo, das 9h às 21h

: terça a domingo, das 9h às 21h Valor: gratuito

⚡ Energia, Sou Watt

O Sesi Lab apresenta uma mostra interativa sobre transição energética e mudanças climáticas.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : até 7 de setembro

: até 7 de setembro Horário : terça a sexta, das 9h às 18h | fins de semana e feriados, das 10h às 19h

: terça a sexta, das 9h às 18h | fins de semana e feriados, das 10h às 19h Valor: R$ 20 (inteira)

🗿 Escultórias – Poesias da Matéria

A Caixa Cultural Brasília apresenta a exposição do artista Leandro Gabriel, com 16 esculturas em ferro reaproveitado.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : até 30 de novembro

: até 30 de novembro Horário : terça a domingo, das 9h às 21h

: terça a domingo, das 9h às 21h Valor: gratuito

