Bolsonaro com câncer é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (17)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
O câncer de pele de Jair Bolsonaro é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (17). O ex-presidente condenado pela trama golpista havia sido internado após crise de soluço e queda de pressão e recebeu laudo positivo para câncer de pele.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h04 desta quarta.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Bolsonaro câncer” são: Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Piaúi e Amapá, apontou o Google Trends. Confira:
Bolsonaro recebe laudo positivo para câncer de pele
De acordo com o médico Cláudio Birolini, duas das sete lesões suspeitas na pele de Bolsonaro indicaram positivo para a doença. Saiba mais em R7.com.