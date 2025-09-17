Bolsonaro com câncer é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (17) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Brasília|Do R7 17/09/2025 - 16h13 (Atualizado em 17/09/2025 - 16h13 ) twitter

Bolsonaro está com suspeita de câncer de pele Sociedade Online

O câncer de pele de Jair Bolsonaro é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (17). O ex-presidente condenado pela trama golpista havia sido internado após crise de soluço e queda de pressão e recebeu laudo positivo para câncer de pele.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h04 desta quarta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Bolsonaro câncer” são: Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Piaúi e Amapá, apontou o Google Trends. Confira:

Bolsonaro recebe laudo positivo para câncer de pele

De acordo com o médico Cláudio Birolini, duas das sete lesões suspeitas na pele de Bolsonaro indicaram positivo para a doença. Saiba mais em R7.com.