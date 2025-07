Bolsonaro faz post sobre parecer da PGR que pode condená-lo: ‘Querem me destruir’ Bolsonaro tem estratégia para se livrar da prisão por tentativa de golpe que se baseia no apoio popular Brasília|Do Estadão Conteúdo 14/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Não se enganem: se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você', escreveu Bolsonaro Lula Marques/Agência Brasil - 23.03.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por golpe de Estado no STF (Supremo Tribunal Federal), publicou nesta segunda-feira (14) texto no X, afirmando que “o sistema” quer “destruí-lo por completo” visando, depois, alcançar o cidadão comum.

A declaração ocorreu no mesmo dia, antes de a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentar as alegações finais na ação penal da trama golpista, o que ocorreu no fim da noite. Nela, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras sete pessoas por envolvimento em um golpe de Estado.

“O sistema nunca quis somente me tirar do caminho. A verdade é mais dura: querem me destruir por completo — eliminar fisicamente, como já tentaram — para que possam, enfim, alcançar você. O cidadão comum. A sua liberdade. A sua fé. A sua família. A sua forma de pensar. Sem que reste qualquer possibilidade de reação”, escreveu.

A trama golpista, segundo a investigação, começou após o então presidente não aceitar o resultado eleitoral de 2022, quando foi derrotado nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

‌



RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro publicou uma mensagem no X, afirmando que "o sistema" quer destruí-lo antes do parecer da PGR.

Ele é réu em um processo por tentativa de golpe relacionado à não aceitação do resultado eleitoral de 2022.

Bolsonaro tenta transformar sua situação em apoio popular, citando tentativas de intervenções estrangeiras.

As alegações finais da PGR podem resultar em pedido de condenação e prisão preventiva do ex-presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Estratégia de Bolsonaro

A estratégia de Bolsonaro para se livrar da prisão tem sido tentar converter sua causa própria em clamor popular, utilizando até mesmo tentativa de intervenções estrangeiras na Justiça brasileira.

Exemplo disso é a guerra tarifária iniciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, que taxou em 50% produtos brasileiros que cheguem aos Estados Unidos, para o Brasil recuar no processo penal contra Bolsonaro.

‌



Sem citar o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ou qualquer outra autoridade, o ex-presidente afirma que “querem silenciar quem se opõe”.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quem são os indiciados em investigação sobre tentativa de golpe

“E se não podem calar com censura, tentam com ameaças, inquéritos, prisão ou até com a morte. Não se enganem: se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você”, escreveu.

‌



As alegações finais são a última etapa antes do julgamento de fato ocorrer. A expectativa é que o procurador-geral solicite a condenação do ex-presidente. Não se sabe ainda se ele incluirá no documento manifestação sobre prisão antecipada do réu.

A prisão preventiva pode ocorrer mesmo antes da condenação, amparada no Código Penal, em casos motivados para “garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp