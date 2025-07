Bolsonaro diz que não se alegra com tarifa de Trump: ‘Solução está nas mãos das autoridades’ Em publicação no X, ex-presidente afirmou que, com anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, haverá ‘paz para a economia’ Brasília|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 13/07/2025 - 13h49 (Atualizado em 13/07/2025 - 13h59 ) twitter

Bolsonaro afirmou que não se 'alegra' com as sanções econômicas anunciadas por Trump Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou neste domingo (13) a tarifa de 50% que os Estados Unidos vão aplicar sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Em publicação no X (antigo Twitter), ele afirmou que não se alegra com sanções pessoais e defendeu que a solução para o impasse está “nas mãos das autoridades brasileiras”.

“Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%”, escreveu Bolsonaro na rede X (antigo Twitter).

- O que falta para o Brasil ser a Terra Prometida do Ocidente:



1- A carta do Presidente @realDonaldTrump tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia.



2- Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 13, 2025

O ex-presidente também cobrou reação do governo brasileiro e sugeriu que a saída para o problema passa pela harmonia entre os Poderes.

“O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia, também a paz para a economia.”

‌



Na publicação, Bolsonaro citou a forma como o presidente dos EUA, Donald Trump, conduz negociações, e mencionou uma fala recente do vice-presidente norte-americano sobre a retirada de apoio a países que, segundo ele, teriam abandonado valores comuns aos seus povos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco seu vice disse na Europa, que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos”, ressaltou.

‌



A nova tarifa foi anunciada nesta semana pelo governo dos EUA e atinge exportações brasileiras de aço e alumínio.

