Bolsonaro se reúne com deputados da oposição após denúncia da PGR Ex-presidente foi a casa de líder na Câmara; encontro vem após reunião com senadores para defender anistia ao 8/1 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 13h50 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou senadores na terça-feira (18) Ton Molina/Foto Arena/Estadão Conteúdo

Após denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com deputados da oposição, em Brasília. A reunião ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), na casa do líder do grupo na Câmara, Zucco (PL-RS).

Além de deputados, o encontro reuniu outros aliados políticos, como o ex-ministro do Turismo Gilson Machado e Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente eleito vereador em Balneário Camboriú (SC).

O teor da conversa não foi indicado por parlamentares, mas o encontro com aliados se dá em meio a uma série de negociações para avanço do projeto da anistia aos condenados do 8 de janeiro. Na terça-feira, o ex-presidente esteve no Senado para discutir uma mobilização em torno do projeto.

Caso a denúncia apresentada pela PGR, que liga Bolsonaro a um suposto golpe de Estado, avance, o ex-presidente pode vir a ser beneficiado com um eventual perdão definido pelo Congresso. Todas as etapas ainda dependem de desdobramentos da denúncia. Entre os pontos, está a previsão de um julgamento a ser marcado no STF (Supremo Tribunal Federal).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A estratégia de oposicionistas deve ser apresentada ainda na tarde de hoje, em uma coletiva a jornalistas prevista para às 15h, na Câmara dos Deputados.

Denúncia contra Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

‌



Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

O ex-presidente foi denunciado pelos seguintes crimes:

Liderar organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e

Deterioração de patrimônio tombado.