Bolsonaro teve acesso prévio a documentos da defesa de general Mário Fernandes, diz PF Militar apontado como uma das lideranças da articulação golpista está preso desde novembro Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 20h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h43 )

Arquivo que foi encontrado no celular de Jair Bolsonaro Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

A investigação conduzida pela PF (Policia Federal) apontou, em seu relatório, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso ao conteúdo de documentos da defesa do general Mário Fernandes antes de serem entregues ao STF (Supremo Tribunal Federal), na ação que analisa a tentativa de golpe de Estado.

De acordo com a Polícia Federal, a suspeita se deve ao fato do arquivo que foi encontrado no celular de Bolsonaro ter sido protocolado na Corte cerca de uma hora após o documento ser salvo no aparelho. Além disso, os dois têm a mesma quantidade de páginas — 26.

Mário Fernandes está preso desde novembro do ano passado e é apontado como uma das principais lideranças da articulação golpista, além de ser suspeito da elaboração do plano Punhal Verde Amarelo, que tinha como objetivo matar autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

“Os documentos encontram-se salvos como: Minuta revisão final.docx e Agravo Regimental versao final.docx. Conforme os metadados de ambos os arquivos, a origem destes provém do aplicativo de mensageria WhatsApp. Ou seja, o ex-Presidente obteve acesso aos referidos documentos através desse aplicativo”, diz o relatório da PF.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 deste mês e teve o celular apreendido pelos policiais. Ele e o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pela PF após a conclusão do relatório divulgado nesta quarta-feira (20).

O ex-presidente e os demais réus na ação da trama golpista estão impedidos de manter contato, de acordo com as medidas impostas pelo Supremo.

