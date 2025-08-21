‘Mico contra um gorila’, diz Malafaia a Bolsonaro sobre embate do Brasil com os EUA Em mensagem obtida pela PF, pastor afirma que vai divulgar vídeo sobre retaliações a ministros do STF e familiares Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 10h48 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Silas Malafaia compara a disputa do Brasil com os EUA a um "mico contra um gorila".

Malafaia planeja divulgar vídeo sobre retaliações a ministros do STF e suas famílias.

A PF indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por tentativa de interferência na Justiça.

Eduardo é acusado de buscar sanções internacionais para proteger seu pai, o ex-presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Polícia Federal recuperou conversas entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro no celular do ex-presidente Pedro Kirilos/Estadão Conteúdo - 20/08/2025

O pastor Silas Malafaia, em uma das mensagens trocadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e obtidas pela Polícia Federal, afirma que um embate entre o Brasil e os Estados Unidos seria como um “mico contra um gorila”. “Quem é o Brasil para peitar os EUA?”, completa.

O diálogo acontece no dia 10 de julho, um dia após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, sobre as taxas de 50% a produtos brasileiros importados pelo país.

“Presidente! Você voltou para o jogo. Podem usar bravatas aqui, vão ter que sentar na mesa para negociar. Você é o cerne da questão”, afirmou Malafaia em seguida.

Na mesma mensagem, o pastor também informa a Bolsonaro que vai publicar um vídeo no qual vai mostrar que a próxima retaliação vai ser contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e as famílias. “Vão dobrar a aposta apoiando o ditador? Duvido”, diz o pastor, em referência ao ministro Alexandre de Moraes.

“A forma previamente ajustada de ação, em sintonia com os objetivos dos demais investigados, demonstra aderência subjetiva do líder religioso ao intento criminoso”, diz o relatório da PF, que ressaltou que os investigados passaram a falar “abertamente” que as sanções aos membros da corte e pessoas ligadas a eles seriam os próximos passos.

Conversa entre Bolsonaro e Silas Malafaia obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

No dia seguinte, Malafaia critica um suposto pedido do ex-presidente para uma visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) à embaixada americana. “Você cometeu o maior erro político da sua vida”, disse a Bolsonaro.

Segundo o pastor, Lula iria “deitar e rolar” caso Trump recuasse na questão das tarifas sem resolver a situação do ex-presidente que, na opinião do religioso, é o “motivo principal da taxação”.

“O endereço para acordo é o STF. [Eles] são os únicos que podem pressionar Lula e arrumar uma saída honrosa para eles, que estão com o r*** na reta. Eu não tenho medo ele [sic] pancada em redes sociais”, disse em mensagem.

Conversa entre Bolsonaro e Silas Malafaia obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

‘Amadorismo político’, diz Malafaia

Durante as críticas que fez ao filho do ex-chefe do Executivo, Silas Malafaia também critica um possível vazamento para a imprensa de uma suposta “discussão violenta” entre Bolsonaro e o filho, possivelmente se referindo à conduta do deputado nos Estados Unidos, conforme as mensagens encontradas pela investigação.

“O amadorismo político de vocês me impressiona”, afirma Malafaia.

Em resposta, o ex-presidente afirma que qualquer pessoa que tentou negociar com o encarregado de negócios americano “perdeu tempo”.

Além disso, comentou a situação com os filhos. “Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então (incompreensível). Querem dividir o tempo todo”, disse Bolsonaro.

Conversa entre Bolsonaro e Silas Malafaia obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

Críticas a Eduardo

Em um dos principais áudios, Malafaia xinga o parlamentar e diz ter enviado uma mensagem com críticas duras: “A próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento”, teria dito a Eduardo.

No mesmo arquivo, o pastor elogia a postura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que, em entrevistas, defendeu a necessidade da anistia.

“Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. A faca e o queijo estão contigo”, afirmou.

Entenda o caso

A PF decidiu indiciar Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por tentativa de interferir na ação penal em que o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.

No relatório final, os investigadores apontaram indícios de crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L).

O documento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e à PGR (Procuradoria-Geral da República).

Segundo a PF, Eduardo buscou autoridades dos EUA para tentar impor sanções a ministros do STF, membros da PGR e da Polícia Federal, com o objetivo de interferir na ação penal e garantir impunidade ao pai.

Ele também teria usado redes sociais em inglês para atingir o público internacional e coordenado a divulgação de narrativas favoráveis aos investigados.

Ainda de acordo com o relatório, Eduardo recebeu R$ 2 milhões de Bolsonaro e realizou operações de câmbio e transferências para ocultar a origem do dinheiro.

Acusações contra Jair Bolsonaro

A PF afirma que o ex-presidente financiou e corroborou as ações do filho. Ele teria descumprido medidas cautelares, mantido comunicação coordenada com aliados para coagir autoridades e até planejado fuga do país.

As investigações também apontam movimentações financeiras atípicas para financiar atividades ilícitas.

“O conjunto de elementos probatórios arrecadados indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, desde o início de 2025 e, com maior ênfase, nos meses de maio, junho e julho de 2025 — quando se intensificaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior — para se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata, bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem ou impedissem a consumação do intento criminoso”, escreveu a PF.

Defesas

Nas redes sociais, Eduardo disse que lhe “causa espanto” ser apontado como participante de crime sem que a PF identifique os autores.

Em nota publicada no X (antigo Twitter), classificou a acusação como “delirante” e questionou por que autoridades americanas não foram incluídas:

“Se a tese da PF é de que haveria intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava em minhas mãos, mas em autoridades americanas, como o presidente Donald Trump, o senador Marco Rubio ou o Secretário do Tesouro Scott Bessent. Por que, então, a PF não os incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem?”, escreveu.

Nota de Esclarecimento – Eduardo Bolsonaro



Tomei conhecimento, pela imprensa, do relatório divulgado pela Polícia Federal e considero importante esclarecer alguns pontos:



1. Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no… — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 20, 2025

Perguntas e respostas

O que Silas Malafaia disse sobre o embate entre Brasil e EUA?

Silas Malafaia, em mensagens trocadas com Jair Bolsonaro, comparou um possível embate entre Brasil e EUA a um “mico contra um gorila”, questionando quem seria o Brasil para desafiar os Estados Unidos.

Qual foi o contexto da mensagem de Malafaia a Bolsonaro?

A mensagem foi enviada no dia 10 de julho, um dia após o anúncio de Donald Trump sobre tarifas de 50% a produtos brasileiros. Malafaia afirmou que Bolsonaro havia retornado ao “jogo” e que seria necessário negociar.

O que Malafaia planeja fazer em relação aos ministros do STF?

Malafaia informou a Bolsonaro que publicaria um vídeo mostrando que a próxima retaliação seria contra os ministros do STF e suas famílias, desafiando a lealdade deles ao governo.

Como a Polícia Federal se envolveu na situação?

A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por tentativas de interferir em ações penais. O relatório indicou indícios de crimes relacionados à coação e à abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O que Malafaia disse sobre a política de Bolsonaro?

Malafaia criticou Bolsonaro por um suposto pedido para que o governador Tarcísio de Freitas visitasse a embaixada americana, chamando isso de “o maior erro político da sua vida”.

Quais foram as reações de Bolsonaro às críticas de Malafaia?

Bolsonaro respondeu que qualquer tentativa de negociação com o encarregado de negócios americano seria em vão e negou ter discussões violentas com seus filhos, afirmando que as críticas eram incompreensíveis.

O que a investigação revelou sobre Eduardo Bolsonaro?

A investigação da PF apontou que Eduardo Bolsonaro buscou autoridades dos EUA para impor sanções a ministros do STF e que ele teria recebido R$ 2 milhões de seu pai, além de realizar operações financeiras para ocultar a origem do dinheiro.

Como Eduardo Bolsonaro reagiu às acusações da PF?

Eduardo Bolsonaro expressou espanto ao ser apontado como participante de crime, questionando por que as autoridades americanas não foram incluídas nas investigações, considerando a acusação como “delirante”.

