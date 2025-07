Câmara Americana de Comércio para o Brasil pede saída diplomática para crise Órgão cobra diálogo urgente após decisão dos Estados Unidos de sobretaxar exportações brasileiras em 50% Brasília|Do R7, em Brasília 09/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h43 ) twitter

Trump anunciou tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA Casa Branca/Daniel Torok - 09.07.2025

A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) defendeu nesta quarta-feira (9) uma solução diplomática para o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos.

Em nota oficial, a entidade demonstrou preocupação com a tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros exportados aos EUA, com vigência a partir de 1º de agosto, e alertou para possíveis impactos em empregos, investimentos e cadeias produtivas.

“A relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos sempre se pautou pelo respeito, pela confiança mútua e pelo compromisso com o crescimento conjunto”, afirmou a Amcham.

Pedido para retomada de diálogo

A entidade destacou que o comércio entre os dois países tem gerado benefícios concretos e é historicamente superavitário para os Estados Unidos — com saldo de US$ 29,2 bilhões em 2024, conforme dados oficiais norte-americanos.

Com mais de um século de atuação no fortalecimento das relações bilaterais, a Câmara Americana conclamou os governos a retomarem, com urgência, um diálogo construtivo.

Reiterou ainda a importância de uma solução baseada em racionalidade, previsibilidade e estabilidade, capaz de preservar os vínculos econômicos e promover prosperidade compartilhada.

A crise

A medida anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump foi comunicada diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em carta enviada nesta quarta.

Segundo o republicano, a decisão responde a supostos ataques à liberdade de expressão de empresas dos EUA e à forma como o Brasil trata o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula reagiu nas redes sociais. Sem mencionar o teor da carta, afirmou que o Brasil utilizará a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso, para responder a barreiras comerciais impostas por outros países.

“Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica”.

