Comissão da Câmara aprova moção de louvor a Trump após falas sobre Bolsonaro Há pouco, o presidente dos EUA ameaçou Brasil com novas tarifas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h50 )

Requerimento alega que Trump é um dos 'melhores presidentes do mundo' Official White House/ Daniel Torok - 07.07.2025

A Creden (Comissão de Relações Exteriores) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (09), uma moção de louvor ao presidente dos EUA, Donald Trump, "pelo brilhante trabalho desenvolvido como presidente da maior nação e pela incansável luta em defesa da democracia e da liberdade de expressão em todo o planeta".

O requerimento aprovado é de autoria do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). A ação acontece dias depois de Trump defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicamente, do processo que o ex-presidente brasileiro enfrenta no STF (Supremo Tribunal Federal).

Trump chamou o processo de “caça às bruxas”. Bolsonaro é réu no STF por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, em que saiu derrotado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O 45º Presidente dos Estados Unidos da América deve ser enaltecido e lembrado como um melhores presidentes do mundo e exemplo a ser seguido para a implementação e manutenção de uma democracia moderna e justa”, sustentou o deputado.

‌



No documento aprovado, Cavalcante alega que Trump, em 100 dias de governo, “reduziu” a inflação dos EUA, buscou reduzir preços das contas de energia, negocia a paz entre a Rússia e a Ucrânia, cortou impostos, “protegeu” os valores e princípios das famílias entre outros pontos.

Trump ameaça Brasil com novas tarifas

Há pouco, o presidente dos EUA criticou o Brasil, afirmando que o país “não tem sido bom” para os americanos e prometendo anunciar em breve novas tarifas de importação específicas para produtos brasileiros.

‌



As declarações foram dadas durante uma entrevista na Casa Branca, quando Trump foi questionado sobre os impactos da nova série de tarifas comerciais anunciadas nesta semana.

“A fórmula [usada para definir tarifas para outros países] foi baseada no bom senso, em déficits, em como fomos tratados ao longo dos anos e em números brutos. E teremos mais alguns saindo hoje. O Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós. Nada bom. Vamos divulgar um número do Brasil, eu acho, mais tarde esta tarde ou amanhã de manhã. Mas eles são baseados em fatos muito substanciais e também no passado”, disse.

‌



Trump reforçou o tom de cobrança ao afirmar que, historicamente, os EUA foram tratados de forma injusta por aliados e rivais comerciais.

“Nós recebemos centenas de bilhões de dólares em tarifas. Centenas de bilhões e ainda nem começamos. E vai ser uma grande coisa para o nosso país. Eu acho que vai ser uma coisa justa para o mundo”, declarou.

