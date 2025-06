Câmara aprova projeto que revoga trechos defasados da CLT Projeto também permite cancelamento online de contribuição sindical Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h26 ) twitter

Projeto é voltado para atualizar pontos jurídicos da CLT Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta para revogar trechos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O projeto é voltado para atualizar pontos jurídicos da legislação trabalhista defasados em relação à Constituição Federal e à legislação posterior. O texto foi relatado pelo deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE) e agora segue para o Senado.

Na justificativa da proposta, o parlamentar sustenta que, por ter sido editada em 1940, a CLT tem trechos que não estão de acordo com o atual sistema jurídico.

“As relações de trabalho foram se aprimorando e tornando-se mais complexas, de modo que a necessária adequação da norma às relações de trabalho tem sido feita pelo Tribunal Superior do Trabalho”, destacou o parlamentar.

Em outros trechos, o projeto altera pontos como cotas previstas para trabalhadores estrangeiros, pelo entendimento de que o grupo tem igualdade de tratamento e oportunidades pela Lei de Migração.

A proposta também estabelece mudanças ligadas à organização sindical, que retira a atribuição do Ministério do Trabalho em ter de autorizar a criação de grupos a nível nacional.

Portanto, a proposta exclui da CLT a necessidade de regulamentação ministerial de requisitos, como duração do mandato da diretoria e reunião de, pelo menos, 1/3 da categoria para o registro sindical, itens atualmente previstos em outra lei. O projeto também restringe grupos de sindicatos a nível distrital.

O texto ainda atualiza que órgãos da Justiça trabalhista voltados para juntas de conciliação e julgamentos sejam substituídos por atuação de varas trabalhistas.

Se sancionado o projeto, será revogado, por exemplo, artigo sobre os direitos de um trabalhador a invenções suas feitas enquanto está empregado, tema regulado atualmente pelo Código de Propriedade Industrial.

Com relação a organização da Justiça trabalhista, o projeto transfere e atualiza atribuições das extintas juntas de conciliação e julgamento, remetendo-as às varas trabalhistas.

Sindicatos

O trecho que gerou polêmica no plenário foi a aprovação de uma emenda do deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE), que prevê um pedido digital de cancelamento de contribuição sindical.

A emenda aprovada permite o comunicado por e-mail ou por aplicativos de empresas privadas autorizadas para serviço de autenticação digital. “Chega de filas quilométricas, e sim à renúncia on-line. É dignidade para o trabalhador brasileiro”, disse Valadares.

Conforme o texto, poderão ser usados os aplicativos oficiais, a exemplo do Gov.br. Além disso, a emenda determina que os sindicatos disponibilizem aos trabalhadores o cancelamento digital do imposto sindical em suas plataformas, com prazo máximo de dez dias úteis para confirmar o pedido a partir do recebimento, sob pena de cancelamento automático.

