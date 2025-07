Câmara dos Deputados homenageia os 48 anos da Igreja Universal do Reino de Deus Deputados e líderes religiosos exaltam trabalho social, trajetória de fé e expansão internacional da igreja fundada por Edir Macedo Brasília|Do R7, em Brasília 11/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bispo Sidnei Marques: 'A Igreja Universal é sinônimo de sacrifício puro, genuíno' Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 11.07.2025

A Câmara dos Deputados realizou, nesta sexta-feira (11), uma sessão solene em homenagem aos 48 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. A cerimônia, requerida por parlamentares do Republicanos e de outras siglas, reuniu deputados, representantes da igreja e a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), no plenário da Casa.

O evento foi aberto com um vídeo institucional destacando a trajetória da igreja, fundada em 1977 no subúrbio do Rio de Janeiro pelo bispo Edir Macedo. A produção relembrou momentos marcantes de expansão da Universal, o alcance internacional e projetos sociais vinculados à instituição.

Um dos primeiros a discursar, o deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA) resumiu a história da igreja como “uma trajetória marcada de fé, superação e serviço à humanidade”, e exaltou a figura de Edir Macedo como alguém “que nunca buscou o reconhecimento pessoal, mas sim a salvação de almas”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE) afirmou que a Universal “não é apenas uma igreja, é um abrigo para os aflitos, é uma escola para a alma”, mencionando a própria vivência como exemplo de transformação.

‌



Já a deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), uma das requerentes da sessão, classificou a Universal como o “maior projeto de ressocialização existente no mundo”, destacando o papel da igreja na reconstrução de vidas e na mobilização espiritual dos fiéis.

Maria Rosas (Republicanos-SP) também exaltou o impacto do trabalho da instituição. “Foi mostrado para toda a sociedade o trabalho que Deus tem feito durante 48 anos”, disse. “Estar aqui hoje é representativo, é histórico e é motivo de muita alegria.”

‌



Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) lembrou a presença da Universal em mais de 150 países e disse que a igreja “expandiu corações, ampliou caminhos de fé e levou consolo a milhões de almas”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

História de resiliência

O deputado Jorge Braz (Republicanos-RJ) ressaltou a resiliência da instituição: “Se fosse de homens, teria se desfeito. Mas sendo de Deus, é impossível destruir ou parar.”

‌



Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), ex-prefeito do Rio de Janeiro e bispo licenciado da igreja, destacou a atuação da Universal junto à população mais vulnerável. “As nossas portas nunca se fecharam exatamente porque nós temos fome e sede de justiça”, afirmou. Crivella encerrou sua fala com duas canções, acompanhadas pelo público presente no plenário.

A governadora em exercício do DF, Celina Leão, leu uma passagem do evangelho de Mateus e afirmou: “É só olhar quantos jovens vocês recuperam, quantas famílias restauram. Os frutos estão aí”.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O filme Nada a Perder chegou às salas de cinema de Portugal. Para o lançamento, na última quinta-feira (9), foram vendidos previamente 36 mil ingressos. O longa conta a biografia do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal O filme Nada a Perder chegou às salas de cinema de Portugal. Para o lançamento, na última quinta-feira (9), foram vendidos previamente 36 mil ingressos. O longa conta a biografia do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal

Representando a liderança nacional da Universal, o bispo Alessandro Paschoal questionou as críticas históricas à igreja. “O nome do bispo Edir Macedo e da Igreja Universal eram os maiores inimigos da nação. Por quê? Se ao longo desses 48 anos só fizeram o bem?”

O bispo Sidnei Marques, responsável pela igreja no DF, encerrou a sessão lembrando os anos de sacrifício. “O segredo da igreja é colocar em prática o que Jesus ensinou: ‘Dai’. Nós nos dedicamos a obedecer o que está escrito. A Igreja Universal é sinônimo de sacrifício puro, genuíno.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp