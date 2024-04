Câmera de veículo flagra momento em que motorista de aplicativo é rendido por assaltantes; veja

Brasília |Do R7, em Brasília

Um dos suspeito foi preso nesta segunda-feira Um dos suspeito foi preso nesta segunda-feira (Material cedido/ arquivo)

A câmera de segurança de um veículo flagrou o momento em que um motorista de aplicativo é assaltado por dois homens e uma mulher na região do Gama, no Distrito Federal. O vídeo mostra a vítima, aparentemente distraída, sendo rendida por dois homens, que ameaçam atirar e mandam o motorista sair do carro. A vítima ainda tentou levar o celular, mas foi impedida pelos assaltantes (veja vídeo abaixo).

Nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos, de 20 anos, e outros dois envolvidos, um homem e uma mulher, continuam foragidos. Segundo os policiais, o motorista havia terminado uma corrida e aguardava um passageiro quando foi abordado pelo trio.

Ainda de acordo com a polícia, os assaltantes não conseguiram dirigir o carro por ser automático, levando apenas o celular da vítima, que depois foi recuperado. O homem preso confessou o crime e os outros suspeitos estão sendo procurados.

Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que em 2023, 1.295 roubos de veículos foram registrados, o que representa uma queda de 16% em relação ao mesmo período de 2022, quando 1.553 roubos foram notificados. Já este ano, entre janeiro e fevereiro, a capital teve 149 roubos de veículos.