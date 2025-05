Campanha ‘Trabalho Invisível’ chama atenção para a desigualdade de gênero nas tarefas domésticas Iniciativa quer conscientizar sociedade sobre a carga desproporcional de trabalho doméstico e de cuidado que recai sobre as mulheres Brasília|Do R7, em Brasília 01/05/2025 - 13h45 (Atualizado em 01/05/2025 - 13h45 ) twitter

Ação conscientiza sobre a carga desproporcional de trabalho doméstico para mulheres Arquivo/Agência Brasil/Arquivo

No dia 1º de maio, data em que se celebra o Dia do Trabalho, será lançada a campanha “Trabalho Invisível”, realizada pela Agência Calia, com produção da Santeria e assinatura da Instituição Nós por Elas. A persistente desigualdade de gênero nas tarefas domésticas é o tema da nova campanha. A iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre a carga desproporcional de trabalho doméstico e de cuidado que recai sobre as mulheres, impactando diretamente suas oportunidades profissionais e pessoais.

De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em nenhum país do mundo o trabalho de cuidado é dividido de forma igualitária. Em média, as mulheres dedicam três vezes mais tempo do que os homens às tarefas domésticas. Esta realidade impacta suas trajetórias, dificultando o acesso a melhores salários, cargos de liderança e tempo para estudos e qualificação profissional.

Com o conceito “O fim do expediente não é o fim do trabalho”, a campanha retrata, de maneira impactante, o acúmulo de funções que caracteriza a rotina de milhões de mulheres. “Conseguimos traduzir em segundos uma realidade que perdura há séculos. Estamos muito felizes com a qualidade criativa da campanha” afirma Maurício Oliveira, um dos criativos.

A comunicação é composta por três filmes de 30 segundos e diversas peças gráficas, que destacam a invisibilidade do trabalho doméstico e a urgência de uma divisão mais equitativa.

Para José Augusto, vice-presidente da Calia, a comunicação tem o poder de iluminar essas desigualdades e incentivar mudanças concretas. “A campanha ‘Trabalho Invisível’ nasce de uma necessidade urgente de dar visibilidade a uma realidade que muitas vezes é ignorada. Queremos provocar uma reflexão profunda sobre a desigualdade de gênero nas tarefas domésticas e mostrar que a transformação começa dentro de casa”, conclui.

A criação é assinada por Maurício Oliveira, Geisa Lopes e Alexandre Ferro, com direção de cena de Rafael Damy.

